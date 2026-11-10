"Перевод депозитов": астанчанка заработала на несуществующих квартирах миллионы

В Астане вынесли приговор местной жительнице, которая "сдавала" несуществующие квартиры и заработала на обмане людей более 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По информации прокуроров, 37-летняя жительница столицы размещала на популярной рекламной платформе фейковые объявления о сдаче квартир в разных городах Казахстана. При этом, она уже имела судимость и отсрочку наказания за аналогичные преступления.

"Представляясь собственницей жилья, она убеждала клиентов переводить ей депозит или предоплату, после чего тратила деньги на собственные нужды. За короткий срок от ее мошеннических действий пострадали 13 человек, общий ущерб составил 2,1 млн тенге", - сообщили прокуроры.

Приговором суда она была признана виновной в совершении мошенничества в отношении двух или более лиц неоднократно. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Однако с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка исполнение наказания отсрочено на 3 года.

Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объёме.

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