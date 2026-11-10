Смерть трех школьников: неформальная структура "Система" действовала на юге Казахстана

В Жамбылской области завершили расследование дела о вымогательстве среди школьников и доведении троих подростков до самоубийства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, спецпрокуроры Жамбылской области завершили досудебное расследование по фактам вымогательства среди школьников и доведения троих несовершеннолетних до самоубийства в селе Каракемер Кордайского района.

"В ходе досудебного расследования установлено, что среди учащихся школ села действовала неформальная структура под названием "Система", имевшая определенную иерархию, правила поведения, подчинения и применения мер наказания", - рассказали в надзорном органе.

Совокупность собранных доказательств свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между фактами вымогательства и гибелью троих несовершеннолетних.

В результате двум подозреваемым предъявлены обвинения по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 194 (Вымогательство) и части 3 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК, оба заключены под стражу.

Действия пятерых подозреваемых также квалифицированы по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 194 УК РК, в отношении них применены иные меры пресечения.

В настоящее время деятельность указанной неформальной структуры пресечена.

Кроме того, прокурорами дана правовая оценка действиям компетентных органов, а также внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

23 октября 2026 года уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области для рассмотрения по существу.

Виновность подозреваемых будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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