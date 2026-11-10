Смерть трех школьников: неформальная структура "Система" действовала на юге Казахстана
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В Жамбылской области завершили расследование дела о вымогательстве среди школьников и доведении троих подростков до самоубийства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, спецпрокуроры Жамбылской области завершили досудебное расследование по фактам вымогательства среди школьников и доведения троих несовершеннолетних до самоубийства в селе Каракемер Кордайского района.
"В ходе досудебного расследования установлено, что среди учащихся школ села действовала неформальная структура под названием "Система", имевшая определенную иерархию, правила поведения, подчинения и применения мер наказания", - рассказали в надзорном органе.
Совокупность собранных доказательств свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между фактами вымогательства и гибелью троих несовершеннолетних.
В результате двум подозреваемым предъявлены обвинения по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 194 (Вымогательство) и части 3 статьи 105 (Доведение до самоубийства) УК РК, оба заключены под стражу.
Действия пятерых подозреваемых также квалифицированы по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 194 УК РК, в отношении них применены иные меры пресечения.
В настоящее время деятельность указанной неформальной структуры пресечена.
Кроме того, прокурорами дана правовая оценка действиям компетентных органов, а также внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
23 октября 2026 года уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области для рассмотрения по существу.
Виновность подозреваемых будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454570-smert-treh-shkolnikov-neformalnaya-struktura-sistema-deystvovala-na-yuge-kazahstana/
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