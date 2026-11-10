"Я люблю тебя": 45-летнего казахстанца арестовали из-за надписи с сердечком

45-летнего жителя Усть-Каменогорска арестовали на 5 суток из-за надписи с сердечком на стене подъезда: "Полина, я люблю тебя", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Усть-Каменогорске 45-летний местный житель привлечен к административной ответственности за порчу стены в подъезде многоквартирного дома.

Мужчина разрисовал стену краской, испортив имущество, предназначенное для общего пользования жильцов.

Его действия квалифицированы по ч.4 ст.434 КоАП РК (Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах).

По решению суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.