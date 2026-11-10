Руководство спецшколы осудили в Алматинской области

В Алматинской области руководству спецшколы вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Карасайского района выявила хищение бюджетных средств в областной специальной школе-интернате №3 управления образования региона.

"Директор учреждения, ее заместитель и главный бухгалтер путем фиктивного трудоустройства лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность, незаконно завладели бюджетными средствами на общую сумму 5,8 млн тенге", - рассказали в прокуратуре Алматинской области.

По материалам прокуратуры проведено досудебное расследование по ст.189 УК РК.

Приговором суда должностные лица признаны виновными и осуждены к различным мерам наказания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.