Руководство спецшколы осудили в Алматинской области
Опубликовано:
В Алматинской области руководству спецшколы вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Карасайского района выявила хищение бюджетных средств в областной специальной школе-интернате №3 управления образования региона.
"Директор учреждения, ее заместитель и главный бухгалтер путем фиктивного трудоустройства лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность, незаконно завладели бюджетными средствами на общую сумму 5,8 млн тенге", - рассказали в прокуратуре Алматинской области.
По материалам прокуратуры проведено досудебное расследование по ст.189 УК РК.
Приговором суда должностные лица признаны виновными и осуждены к различным мерам наказания.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454522-rukovodstvo-specshkoly-osudili-v-almatinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах