Генпрокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве на месторождении золота

Прокуратура Восточно-Казахстанской области заявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества на месторождении золота Манка, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на основании заявления учредителей компании "Z MetalsHolding Limited" 15 июня 2026 года Генеральной прокуратурой РК возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которое передано на рассмотрение в ДП ВКО.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Ход досудебного расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Иные сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат", - отметили в прокуратуре ВКО.

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