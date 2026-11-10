Астанчанин решил отметить рождение ребенка и был арестован (видео)

Праздник в одном из жилых комплексов Астаны закончился разбирательством: ночной фейерверк помешал отдыху жителей соседних домов и привлек внимание полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД, пять суток административного ареста назначили 35-летнему жителю Астаны, который запустил фейерверк между жилыми домами. Мужчина решил таким образом отпраздновать рождение ребенка, однако громкие хлопки пиротехники нарушили покой соседей.

"Как установили полицейские, праздничное мероприятие сопровождалось громкими звуками пиротехники, которые нарушили покой жителей близлежащих домов. В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение тишины. По решению суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что использование пиротехники с нарушением общественного порядка и покоя граждан влечет ответственность по закону. Праздничные мероприятия не должны мешать окружающим.

Ранее мы сообщали, что в Астане на 5 суток арестовали местных жителей, которые запустили пиротехнику в честь дня рождения своей подруги рядом с учебным заведением.

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