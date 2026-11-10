Мошенничество при ремонте дорог на десятки миллионов тенге расследуют в СКО
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В Северо-Казахстанской области бывшего руководителя подрядной организации подозревают в мошенничестве на 87 млн тенге при ремонте дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой СКО в ходе проверки деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства Тимирязевского района выявлен факт незаконного завладения бюджетными средствами в размере 87 млн тенге, выделенными на средний ремонт автомобильной дороги Тимирязево - Докучаево.
В совершении мошенничества подозревается бывший руководитель подрядной организации.
12 октября текущего года материалы зарегистрированы в Книге учета информации прокуратуры и направлены в Департамент экономических расследований по СКО.
В тот же день начато досудебное расследование по ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере).
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454435-moshennichestvo-pri-remonte-dorog-na-desyatki-millionov-tenge-rassleduyut-v-sko/
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