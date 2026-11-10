Сотни литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов и заведений Алматы

В Алматы за два дня проверили более 300 торговых точек и заведений. Рейды закончились изъятием нелегального алкоголя и штрафами для предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Более 500 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота в Алматы. Во время проверок полицейские выявили предпринимателей, которые продавали спиртное без лицензии и нарушали правила его реализации.

Рейды проводили сотрудники полиции совместно с Департаментом государственных доходов. За два дня они проверили свыше 300 объектов, среди которых продуктовые магазины и увеселительные заведения.

"В результате выявлены 17 индивидуальных предпринимателей, продававших алкоголь без соответствующей лицензии. В отношении них собраны административные материалы по статье 463 КоАП РК. Из незаконного оборота изъято более 500 литров алкогольной продукции. Кроме того, за нарушение требований к реализации алкоголя еще 12 предпринимателей привлечены к административной ответственности по статье 200 КоАП РК", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что подобные рейды проводятся на системной основе и направлены на пресечение незаконного оборота алкоголя и профилактику правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

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