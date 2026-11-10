Семейчанин после развода хотел вернуть жену и детей, но сделал еще хуже
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46-летний житель Семея привлечен к общественным работам за систематическое преследование своей бывшей супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по области Абай.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, после развода женщина не хотела поддерживать отношения с бывшим мужем. Несмотря на это, он продолжал отправлять ей многочисленные голосовые и текстовые сообщения.
Кроме того, приходил к ней домой в состоянии алкогольного опьянения. Постоянное преследование со стороны бывшего супруга вызывало у женщины страх и тревогу за свою безопасность, она была вынуждена изменить привычный образ жизни и ограничить свои передвижения.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.
Для отбывания наказания он был поставлен на учет в службу пробации Затонского района Семея. С ним провели профилактические и разъяснительные беседы, направленные на предупреждение повторных правонарушений.
В настоящее время мужчина трудоустроен разнорабочим в ТЭЦ города. Он уже отработал более 10 часов из назначенных судом.
"Мы с супругой поженились девять лет назад, у нас двое несовершеннолетних детей. Мы часто ссорились, иногда дело доходило до драк. Жена не раз говорила, что уйдет от меня, но я не воспринимал ее слова всерьез. После развода я понял, что не могу жить без жены и детей, хотел вернуть семью.
Сейчас я осознал свою ошибку и понимаю, что своими поступками сделал только хуже. После того, как мне назначили общественные работы, я изменил свое отношение к жизни и отказался от вредных привычек. Намерен добросовестно отработать все назначенные часы, сделать правильные выводы и больше никогда не допускать подобных поступков", - поделился осужденный.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454414-semeychanin-posle-razvoda-hotel-vernut-zhenu-i-detey-no-sdelal-eshche-huzhe/
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