Семейчанин после развода хотел вернуть жену и детей, но сделал еще хуже

46-летний житель Семея привлечен к общественным работам за систематическое преследование своей бывшей супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по области Абай.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, после развода женщина не хотела поддерживать отношения с бывшим мужем. Несмотря на это, он продолжал отправлять ей многочисленные голосовые и текстовые сообщения.

Кроме того, приходил к ней домой в состоянии алкогольного опьянения. Постоянное преследование со стороны бывшего супруга вызывало у женщины страх и тревогу за свою безопасность, она была вынуждена изменить привычный образ жизни и ограничить свои передвижения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.

Для отбывания наказания он был поставлен на учет в службу пробации Затонского района Семея. С ним провели профилактические и разъяснительные беседы, направленные на предупреждение повторных правонарушений.

В настоящее время мужчина трудоустроен разнорабочим в ТЭЦ города. Он уже отработал более 10 часов из назначенных судом.

"Мы с супругой поженились девять лет назад, у нас двое несовершеннолетних детей. Мы часто ссорились, иногда дело доходило до драк. Жена не раз говорила, что уйдет от меня, но я не воспринимал ее слова всерьез. После развода я понял, что не могу жить без жены и детей, хотел вернуть семью.

Сейчас я осознал свою ошибку и понимаю, что своими поступками сделал только хуже. После того, как мне назначили общественные работы, я изменил свое отношение к жизни и отказался от вредных привычек. Намерен добросовестно отработать все назначенные часы, сделать правильные выводы и больше никогда не допускать подобных поступков", - поделился осужденный.

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