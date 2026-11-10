Спецназ выехал на место добычи золота на востоке Казахстана: задержаны 9 человек

Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации незаконной добычи золота в Жарминском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, незаконные работы велись в 10 км от поселка Жангизтобе без соответствующего разрешения. Золотосодержащую руду добывали открытым способом и промывали с использованием специального оборудования", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров.

По информации ведомства, объем незаконно извлеченной горной массы превысил 12 тыс. куб. метров, площадь поврежденного плодородного слоя почвы составила более 4 тыс. кв. метров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены девять причастных лиц.

С места незаконной добычи изъяты оборудование для промывки и дробления руды, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

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