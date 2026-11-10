Внесли предоплату, но товара не увидели: предприниматели Алматы заявили об обмане на 80 млн тенге

В Алматы бизнесмены жалуются, что их обманул оптовый поставщик на 80 млн тенге - они внесли предоплату, но товара не увидели, передает сайт телеканала КТК.

Диляра Мендеева еще в июле заказала канистры для бензина - продавца нашла на маркетплейсе.

Предпринимательница связалась с ним и поехала в офис оформлять договор, заплатила больше 8 млн тенге, но товар до сих пор не получила. По словам бизнесвумен, ситуация ударила и по личной жизни.

"Мой партнер по бизнесу, он же и мой - должен был быть - будущий муж. Он мне сделал предложение, но мы так и не поженились, потому что вся эта ситуация. Мы отдали им очень много денег, и это повлияло и на финансовые отношения, и на наши личные отношения", - рассказала она.

В похожую ситуацию попал и один из учебных центров. По словам его руководителя, два года назад нашли поставщика по объявлению в интернете. Закупили товар на 4,5 млн тенге. Однако в обещанный срок им поставили лишь половину, а остальное обещали привезти позже, тем не менее обязательства так и не выполнили.

"Суд прошел, где нас признали потерпевшими, а им постановление выставили, что возместить нам всем ущерб. То есть прошел уже год и семь месяцев, и мы до сих пор не получили ни возврат денег, ни товар, который они должны были поставить", - рассказал Владимир Позняков.

Сообщается, что предприниматели обращались к разным поставщикам, однако позже выяснили: все они зарегистрированы на одно имя. Как оказалось, торговые компании предлагали разные товары - от новогодних елок до спортивных матрасов.

По словам юриста, общая сумма ущерба превышает 80 млн тенге.

Пострадавшие объединились и обратились в суд. Но сначала, уверяют, пробовали решить проблему мирно.

В настоящее время делом занимается полиция.

"С заявлением в полицию обратилось восемь человек, все они признаны потерпевшими. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

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