Внесли предоплату, но товара не увидели: предприниматели Алматы заявили об обмане на 80 млн тенге

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Виктор Николаев
      Редактор

      Внесли предоплату, но товара не увидели: предприниматели Алматы заявили об обмане на 80 млн тенге

      Опубликовано:

      Бизнесмен разговаривает по телефону
      Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Алматы бизнесмены жалуются, что их обманул оптовый поставщик на 80 млн тенге - они внесли предоплату, но товара не увидели, передает сайт телеканала КТК.

      Диляра Мендеева еще в июле заказала канистры для бензина - продавца нашла на маркетплейсе.

      Предпринимательница связалась с ним и поехала в офис оформлять договор, заплатила больше 8 млн тенге, но товар до сих пор не получила. По словам бизнесвумен, ситуация ударила и по личной жизни.

      "Мой партнер по бизнесу, он же и мой - должен был быть - будущий муж. Он мне сделал предложение, но мы так и не поженились, потому что вся эта ситуация. Мы отдали им очень много денег, и это повлияло и на финансовые отношения, и на наши личные отношения", - рассказала она.

      В похожую ситуацию попал и один из учебных центров. По словам его руководителя, два года назад нашли поставщика по объявлению в интернете. Закупили товар на 4,5 млн тенге. Однако в обещанный срок им поставили лишь половину, а остальное обещали привезти позже, тем не менее обязательства так и не выполнили.

      "Суд прошел, где нас признали потерпевшими, а им постановление выставили, что возместить нам всем ущерб. То есть прошел уже год и семь месяцев, и мы до сих пор не получили ни возврат денег, ни товар, который они должны были поставить", - рассказал Владимир Позняков.

      Сообщается, что предприниматели обращались к разным поставщикам, однако позже выяснили: все они зарегистрированы на одно имя. Как оказалось, торговые компании предлагали разные товары - от новогодних елок до спортивных матрасов.

      По словам юриста, общая сумма ущерба превышает 80 млн тенге.

      Пострадавшие объединились и обратились в суд. Но сначала, уверяют, пробовали решить проблему мирно.

      В настоящее время делом занимается полиция.

      "С заявлением в полицию обратилось восемь человек, все они признаны потерпевшими. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

      Источник: КТК

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram