"Материлась в клинике": 56-летнюю астанчанку оштрафовали после видео в Threads (видео)
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В Астане оштрафовали 56-летнюю жительницу столицы, которая выражалась нецензурной бранью в одной из клиник города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
Как сообщает Департамент полиции Астаны, в ходе мониторинга социальной сети Threads выявлена видеозапись, на которой гражданка, находясь на территории одной из клиник, выражается нецензурной бранью в общественном месте.
"В ходе проверки установлена личность женщины. Ею оказалась жительница столицы 56-летняя Е.Е.
По данному факту в отношении нее возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. По решению суда ей назначено административное взыскание в виде штрафа", - говорится в сообщении полиции.
В полиции призвали граждан соблюдать общественный порядок, уважительно относиться к окружающим и не допускать действий, нарушающих нормы общественного поведения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454201-materilas-v-klinike-56-letnyuyu-astanchanku-oshtrafovali-posle-video-v-threads-video/
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