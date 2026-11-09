"Материлась в клинике": 56-летнюю астанчанку оштрафовали после видео в Threads (видео)

В Астане оштрафовали 56-летнюю жительницу столицы, которая выражалась нецензурной бранью в одной из клиник города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает Департамент полиции Астаны, в ходе мониторинга социальной сети Threads выявлена видеозапись, на которой гражданка, находясь на территории одной из клиник, выражается нецензурной бранью в общественном месте.

"В ходе проверки установлена личность женщины. Ею оказалась жительница столицы 56-летняя Е.Е.

По данному факту в отношении нее возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. По решению суда ей назначено административное взыскание в виде штрафа", - говорится в сообщении полиции.

В полиции призвали граждан соблюдать общественный порядок, уважительно относиться к окружающим и не допускать действий, нарушающих нормы общественного поведения.

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