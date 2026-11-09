"Никогда не пристегивалась и не буду": в Алматы завели дело на заявившую о безнаказанности автоледи (видео)

В Алматы полиция завела уголовное дело в отношении женщины, которая открыто заявила в соцсетях о нарушении сразу нескольких правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщает Департамент полиции Алматы, сотрудники полиции установили и остановили женщину, которая ранее опубликовала в социальных сетях видео, где открыто игнорировала правила дорожного движения и заявляла, что" ей ничего не будет".

"На кадрах женщина управляла автомобилем без ремня безопасности, демонстративно отказываясь соблюдать установленные требования.

Однако в ходе проверки выяснилось, что это далеко не единственное нарушение. Женщина находилась за рулем, несмотря на то, что ранее решением суда была лишена права управления транспортными средствами", - сообщили в полиции.

На видео женщина также заявляла, что никогда не пристегивалась за рулем и не собирается делать это, поскольку это "ее личное дело".

"В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по нескольким фактам: управление автомобилем после лишения водительских прав, нарушение правил использования ремней безопасности, неисполнение судебного решения и распространение ложной информации.

Материалы направлены в суд. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", - сообщили в ДП.

Кроме того, к ответственности привлечена и владелица автомобиля, передавшая управление лицу, лишенному водительских прав.

"Позиция полиции однозначна: перед законом все равны. Ни связи, ни знакомства, ни громкие заявления не дают права нарушать закон.

Демонстративная дерзость и уверенность в собственной безнаказанности не освобождают от ответственности. Закон и порядок едины для всех", - добавили правоохранители.

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