12 лет потребовалось на раскрытие кражи 1 млн тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области спустя 12 лет раскрыли кражу миллиона тенге. Установлен подозреваемый, который сознался в содеянном, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники криминальной полиции Атбасарского района установили подозреваемого в краже, совершенной еще в июле 2014 года.

По материалам уголовного дела, в дневное время неизвестный проник в дом местного жителя через открытую форточку и похитил денежные средства в размере 1 млн тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и организованы оперативно-розыскные мероприятия. Однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Несмотря на это, полицейские не прекращали работу по установлению подозреваемых.

Спустя 12 лет, в октябре 2026 года, оперативникам удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний уроженец Степногорска.

Согласно показаниям подозреваемого, находясь в Атбасаре, он заметил дом с открытой форточкой, проник внутрь и похитил деньги.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.