Бойцов спецназа привлекли к задержанию 27-летней девушки в Уральске (видео)
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В Уральске задержали 27-летнюю девушку по подозрению в распространении синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО совместно с сотрудниками специального подразделения задержали 27-летнюю жительницу Уральска, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств.
В ходе личного обыска у женщины изъяли телефон iPhone 15 Pro Max. В находившейся при ней сумке обнаружили сверток с 25 зип-пакетами, содержащими порошкообразное вещество желтого цвета.
Еще два аналогичных свертка, в каждом из которых находилось по пять зип-пакетов, обнаружили в кармане ее брюк.
В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий при осмотре предполагаемых мест размещения тайников на улицах города полицейские обнаружили и изъяли дополнительные свертки с наркотическим веществом.
Кроме того, при обыске съемной квартиры обнаружили и изъяли пластиковую емкость с порошкообразным веществом, пять электронных весов, упаковки зип-пакетов, респиратор, резиновые перчатки, канцелярский нож и изоленту.
Согласно результатам исследования, изъятое вещество является синтетическим наркотиком а-PVP. Общий вес составил 442 гр., что эквивалентно более чем тысяче разовых доз.
В ходе расследования установлено, что с апреля 2026 года задержанная выполняла функции так называемого "складмена": занималась хранением и фасовкой наркотических средств для их последующего распространения через тайниковые закладки.
По данному факту проводилось досудебное расследование. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454093-boycov-specnaza-privlekli-k-zaderzhaniyu-27-letney-devushki-v-uralske-video/
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