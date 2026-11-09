Бойцов спецназа привлекли к задержанию 27-летней девушки в Уральске (видео)

В Уральске задержали 27-летнюю девушку по подозрению в распространении синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО совместно с сотрудниками специального подразделения задержали 27-летнюю жительницу Уральска, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе личного обыска у женщины изъяли телефон iPhone 15 Pro Max. В находившейся при ней сумке обнаружили сверток с 25 зип-пакетами, содержащими порошкообразное вещество желтого цвета.

Еще два аналогичных свертка, в каждом из которых находилось по пять зип-пакетов, обнаружили в кармане ее брюк.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий при осмотре предполагаемых мест размещения тайников на улицах города полицейские обнаружили и изъяли дополнительные свертки с наркотическим веществом.

Кроме того, при обыске съемной квартиры обнаружили и изъяли пластиковую емкость с порошкообразным веществом, пять электронных весов, упаковки зип-пакетов, респиратор, резиновые перчатки, канцелярский нож и изоленту.

Согласно результатам исследования, изъятое вещество является синтетическим наркотиком а-PVP. Общий вес составил 442 гр., что эквивалентно более чем тысяче разовых доз.

В ходе расследования установлено, что с апреля 2026 года задержанная выполняла функции так называемого "складмена": занималась хранением и фасовкой наркотических средств для их последующего распространения через тайниковые закладки.

По данному факту проводилось досудебное расследование. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

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