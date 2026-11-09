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      Редактор региональных новостей

      Ремонт трассы Алматы - Усть-Каменогорск обернулся уголовным делом

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Ремонт дороги
      Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

      В области Жетісу выявили незаконную добычу полезных ископаемых при ремонте трассы Алматы - Усть-Каменогорск с ущербом государству более 115 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, специализированной природоохранной прокуратурой области Жетісу выявлен факт незаконной добычи камня и грунта при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск.

      Установлено, что подрядная организация без соответствующих разрешительных документов осуществляла добычу камня и грунта с горного склона, используя их в качестве основания при строительстве дороги.

      По предварительным расчетам, ущерб государству в результате незаконного недропользования составил более 115 млн тенге.

      По данному факту зарегистрировано уголовное дело по п.3 ч.3 ст.334 УК РК (Самовольное пользование недрами), проводится досудебное расследование.

      Ход расследования находится на контроле прокуратуры области Жетісу.

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