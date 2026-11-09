Женщины подрались на детской площадке в Туркестане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В соцсетях появилось видео драки женщин на детской игровой площадке в торговом центре в Туркестане. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
В подписи к кадрам сообщается, что драка произошла 7 ноября.
Одна из посетительниц рассказала, что конфликт начался после того, как одна из женщин задела чужого ребенка. Мать подошла к ней, чтобы выяснить отношения и толкнула ее, после чего началась драка.
В ДП Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по факту конфликта на игровой площадке одного из торговых центров Туркестана возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, между двумя участницами произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой одна из них получила телесные повреждения.
Полицией установлена личность подозреваемой, она доставлена в управление полиции, с ее участием проводятся необходимые следственные действия", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454066-zhenshchiny-podralis-na-detskoy-ploshchadke-v-turkestane/
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