Сбережения исчезли с карты пенсионера в Карагандинской области
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В Карагандинской области полицейские установили подозреваемую в краже денег с банковской карты пенсионера, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в дежурную часть поселка имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района обратился 66-летний местный житель.
Пенсионер сообщил, что стал жертвой кражи: с его банковской карты исчезли сбережения. Сумма ущерба составила 240 тысяч тенге.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям стражам порядка удалось в кратчайшие сроки выйти на след подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя соседка потерпевшего.
По предварительной информации, женщина была осведомлена о наличии средств на счете пенсионера и, воспользовавшись его доверием, похитила платежную карту.
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454051-sberezheniya-ischezli-s-karty-pensionera-v-karagandinskoy-oblasti/
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