Сбережения исчезли с карты пенсионера в Карагандинской области

В Карагандинской области полицейские установили подозреваемую в краже денег с банковской карты пенсионера, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в дежурную часть поселка имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района обратился 66-летний местный житель.

Пенсионер сообщил, что стал жертвой кражи: с его банковской карты исчезли сбережения. Сумма ущерба составила 240 тысяч тенге.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям стражам порядка удалось в кратчайшие сроки выйти на след подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя соседка потерпевшего.

По предварительной информации, женщина была осведомлена о наличии средств на счете пенсионера и, воспользовавшись его доверием, похитила платежную карту.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.