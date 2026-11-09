Казахстанец отдал автомобиль на ремонт и не подозревал, к чему это приведет

Житель Павлодарской области не ожидал, чем обернется для него передача авто на ремонт - машина оказалась разбитой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в отдел полиции Иртышского района поступило заявление от местного жителя, сообщившего, что переданный мастеру для проведения ремонтных работ автомобиль оказался в неправомерном пользовании.

Как установлено, мастер, отремонтировав машину, в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (угон) начато досудебное расследование.

Кроме того, по решению суда мужчине назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 20 суток.

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