Задержания с участием спецназа провели в Экибастузе (видео)

Группу подозреваемых в скотокрадстве задержали в Экибастузе. Четыре человека помещены под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, группу подозревают в серии краж домашнего скота - порядка 40 голов МРС в Экибастузском регионе в течение нескольких месяцев.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены. Ими оказались жители области. При проведении обыска обнаружены и изъяты четыре головы мелкого рогатого скота и другие средства преступления", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Кроме того, оперативники проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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