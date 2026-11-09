Задержания с участием спецназа провели в Экибастузе (видео)
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Группу подозреваемых в скотокрадстве задержали в Экибастузе. Четыре человека помещены под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, группу подозревают в серии краж домашнего скота - порядка 40 голов МРС в Экибастузском регионе в течение нескольких месяцев.
"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены. Ими оказались жители области. При проведении обыска обнаружены и изъяты четыре головы мелкого рогатого скота и другие средства преступления", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.
В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они водворены в ИВС. Расследование продолжается.
Кроме того, оперативники проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454009-zaderzhaniya-s-uchastiem-specnaza-proveli-v-ekibastuze-video/
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