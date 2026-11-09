22-летний парень привлек внимание полиции в Астане: его арестовали на 20 суток (видео)

В Астане полиция арестовала на 20 суток 22-летнего парня. Причиной стало вождение без прав в нетрезвом виде, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает Департамент полиции Астаны, за выходные сотрудники столичной полиции выявили 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Так, в ходе рейда на проспекте Богенбай батыра полицейские остановили автомобиль марки Nissan.

"При проверке установлено, что 22-летний водитель не имел права управления транспортным средством и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Постановлением суда правонарушитель арестован на 20 суток. Автомобиль водворен на коммунальную специализированную стоянку.

"Строго соблюдайте правила дорожного движения и не допускайте управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Подобные действия создают угрозу не только для самого водителя, но и для жизни и безопасности других участников дорожного движения", - сообщили в полиции.

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