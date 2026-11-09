Пять туш животных обнаружили в авто вблизи Чарына: заведено уголовное дело
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На автодороге Чунджа - Кокпек - Алматы инспекторы остановили авто, внутри которого обнаружили пять туш животных, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира, 7 ноября в ходе рейда на автодороге Чунджа - Кокпек - Алматы было остановлено транспортное средство, вызвавшее подозрение.
"По предварительной информации, находившиеся в автомобиле граждане могут быть причастны к незаконной охоте, предположительно совершенной 6 ноября вблизи территории Темирликского участка национального парка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия обнаружены пять туш животных, внешне похожих на джейранов. Их точная видовая и половая принадлежность будет установлена по результатам экспертизы.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причастность граждан и все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2453997-pyat-tush-zhivotnyh-obnaruzhili-v-avto-vblizi-charyna-zavedeno-ugolovnoe-delo/
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