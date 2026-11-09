Пять туш животных обнаружили в авто вблизи Чарына: заведено уголовное дело

На автодороге Чунджа - Кокпек - Алматы инспекторы остановили авто, внутри которого обнаружили пять туш животных, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира, 7 ноября в ходе рейда на автодороге Чунджа - Кокпек - Алматы было остановлено транспортное средство, вызвавшее подозрение.

"По предварительной информации, находившиеся в автомобиле граждане могут быть причастны к незаконной охоте, предположительно совершенной 6 ноября вблизи территории Темирликского участка национального парка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружены пять туш животных, внешне похожих на джейранов. Их точная видовая и половая принадлежность будет установлена по результатам экспертизы.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причастность граждан и все обстоятельства произошедшего.

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