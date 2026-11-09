Мужчину задержали в Мангистау из-за белой коробки (видео)

В Мангистауской области остановили автомобиль и провели в нем обыск - найдено более 2 килограммов марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности и управления криминальной полиции ДП Мангистауской области выявили факт незаконного хранения наркотических средств в селе Атамекен Мунайлинского района.

В ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль Opel Vectra под управлением 48-летнего водителя.

При проведении обыска автомобиля в белой коробке обнаружены два полиэтиленовых пакета с марихуаной.

Общий вес изъятого вещества составил около 2 килограммов 355 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК.

По результатам наркологического освидетельствования у водителя и находившегося в автомобиле пассажира обнаружены метаболиты каннабиноидов. В отношении обоих составлены административные протоколы по ч.1 ст.440-1 КоАП РК.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются.

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