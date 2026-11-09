Мужчину задержали в Мангистау из-за белой коробки (видео)
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В Мангистауской области остановили автомобиль и провели в нем обыск - найдено более 2 килограммов марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности и управления криминальной полиции ДП Мангистауской области выявили факт незаконного хранения наркотических средств в селе Атамекен Мунайлинского района.
В ходе оперативных мероприятий был остановлен автомобиль Opel Vectra под управлением 48-летнего водителя.
При проведении обыска автомобиля в белой коробке обнаружены два полиэтиленовых пакета с марихуаной.
Общий вес изъятого вещества составил около 2 килограммов 355 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК.
По результатам наркологического освидетельствования у водителя и находившегося в автомобиле пассажира обнаружены метаболиты каннабиноидов. В отношении обоих составлены административные протоколы по ч.1 ст.440-1 КоАП РК.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Следственные действия продолжаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2453985-muzhchinu-zaderzhali-v-mangistau-iz-za-belkoy-korobki-video/
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