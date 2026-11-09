Семейная пара из Актобе лишилась 8 млн тенге из-за слов
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Семейная пара из Актобе решила приумножить свои сбережения, увидев в социальной сети рекламу об инвестициях в известную компанию, однако потеряла 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, перейдя по ссылке, супруги оставили свои личные данные.
Вскоре с ними связался мужчина, представившийся менеджером инвестиционной компании. Обещаниями высокой прибыли он убедил супругов вложить деньги.
Поверив ему, каждый из них перевел по 4 млн тенге. Однако после получения средств "менеджер" перестал выходить на связь, а обещанная прибыль так и осталась лишь на словах.
Осознав, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию. Общий ущерб превысил 8 млн тенге.
По данному факту проводятся следственные действия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2453973-semeynaya-para-iz-aktobe-lishilas-8-mln-tenge-iz-za-slov/
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