Семейная пара из Актобе лишилась 8 млн тенге из-за слов

Семейная пара из Актобе решила приумножить свои сбережения, увидев в социальной сети рекламу об инвестициях в известную компанию, однако потеряла 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, перейдя по ссылке, супруги оставили свои личные данные.

Вскоре с ними связался мужчина, представившийся менеджером инвестиционной компании. Обещаниями высокой прибыли он убедил супругов вложить деньги.

Поверив ему, каждый из них перевел по 4 млн тенге. Однако после получения средств "менеджер" перестал выходить на связь, а обещанная прибыль так и осталась лишь на словах.

Осознав, что стали жертвами обмана, супруги обратились в полицию. Общий ущерб превысил 8 млн тенге.

По данному факту проводятся следственные действия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.