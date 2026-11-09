Таксист оттаскал актюбинку за волосы и поставил на колени

В Актобе на скамье подсудимых по обвинению в истязании гражданской супруги оказался 26-летний таксист, но квалификацию его деяний изменили, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, подсудимый избил женщину, а когда та хотела скрыться от него в подъезде, схватил ее за волосы и таскал из стороны в сторону.

Женщина упала на колени, обвиняемый стал ее душить. В суде он рассказал, что в неофициальном браке живет два года, его не раз привлекали к ответственности, но после женщина прощала его. Он сказал, что пока был под стражей в следственном изоляторе, твердо встал на путь исправления и просил не лишать его свободы.

Потерпевшая подтвердила, что у них уже были конфликты, она писала заявления, его привлекали к ответственности, но после они мирились, так как действительно были в близких отношениях. В этот раз она его тоже простила и просила суд не лишать его свободы.

Суд посчитал, что истязаний не было, переквалифицировал обвинение на уголовный проступок "Побои" и приговорил актюбинца к 12 суткам ареста.

После оглашения приговора его тут же освободили в связи с отбытием наказания, так как он уже провел в следственном изоляторе почти пять месяцев. Суд обязал его месяц жить отдельно от потерпевшей и в течение года не преследовать ее.

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