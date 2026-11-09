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      Редактор региональных новостей

      Казахстанец посчитал поступок матери позором для семьи и перестал с ней общаться

      Опубликовано:

      Мать и сын
      Мать и сын. Фото: ДУИС по области Абай

      В женской колонии области Абай осужденная спустя три года впервые встретилась с сыном, который прекратил с ней общение после приговора, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по региону.

      По информации пресс-службы ведомства, в женской колонии УИС по области Абай состоялась долгожданная встреча осужденной со своим сыном. На протяжении нескольких лет она мечтала о примирении с ним, однако после осуждения сын прекратил общение с матерью.

      63-летняя жительница Алматинской области была приговорена к восьми годам лишения свободы за хищение денежных средств и для отбывания наказания прибыла в женскую колонию УИС по области Абай.

      Во время индивидуальной беседы с психологами осужденная рассказала, что у нее двое взрослых детей - 40-летний сын и 38-летняя дочь. После осуждения матери связь с ней поддерживала только дочь. Сын же, считая поступок матери позором для семьи, отказался от общения с ней.

      Женщина тяжело переживала разлуку с сыном и мечтала увидеть его. Узнав об этом, сотрудники учреждения связались с ним, провели беседу и объяснили, насколько важна поддержка близких для осужденных.

      Вскоре сын приехал навестить мать. Для нее эта встреча стала приятным сюрпризом.

      "Когда-то я работала в государственном учреждении, хорошо зарабатывала, старалась дать своим детям все самое лучшее. Воспитывала их, учила жить честно, соблюдать закон и никогда не переступать его.

      Но, к сожалению, сама совершила ошибку, за которую теперь расплачиваюсь. Мои дети всегда осуждали тех, кто оказывался за решеткой, и никто из нас даже представить не мог, что однажды в таком положении окажется их собственная мать.

      После моего осуждения сын перестал со мной общаться. Дочь тоже не сразу, но со временем начала приезжать на свидания. Все это время у меня была одна заветная мечта - увидеть сына и поговорить с ним. Я много раз пыталась связаться с ним, но он не отвечал на мои звонки и письма.

      И вот сегодня, когда меня пригласили в комнату для свиданий, я не поверила своим глазам - передо мной стоял мой сын с прекрасным букетом цветов. От счастья у меня буквально подкосились ноги.

      В тот момент мне казалось, что все происходящее - это сон. Наша встреча была наполнена слезами, радостью и самыми разными эмоциями. Сын попросил у меня прощения и мы пообещали друг другу больше не терять связь, быть рядом и всегда поддерживать друг друга.

      Я благодарна сотрудникам учреждения за то, что помогли организовать эту встречу. Если бы не они, неизвестно, сколько еще времени мне пришлось бы ждать этого момента. Сегодня я вновь почувствовала, что у меня есть семья и что меня ждут за пределами этих стен", - поделилась осужденная.

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