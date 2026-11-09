Мужчину с 50 свертками мефедрона задержали в Шымкенте

Подозреваемый в распространении наркотиков задержан в Шымкенте - при себе у него нашли 50 свертков с мефедроном, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Жителя Туркестанской области, который, как утверждают стражи порядка, занимался распространением наркотических веществ на территории города задержали в ходе оперативных мероприятий

Во время проверки у подозреваемого изъяли 50 свертков с мефедроном общим весом более 150 граммов.

Установлено, что с февраля текущего года он занимался незаконным сбытом наркотиков.

По данному факту проводятся следственные действия. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

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