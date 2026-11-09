Мужчину с 50 свертками мефедрона задержали в Шымкенте
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Подозреваемый в распространении наркотиков задержан в Шымкенте - при себе у него нашли 50 свертков с мефедроном, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Жителя Туркестанской области, который, как утверждают стражи порядка, занимался распространением наркотических веществ на территории города задержали в ходе оперативных мероприятий
Во время проверки у подозреваемого изъяли 50 свертков с мефедроном общим весом более 150 граммов.
Установлено, что с февраля текущего года он занимался незаконным сбытом наркотиков.
По данному факту проводятся следственные действия. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2453898-muzhchinu-s-50-svertkami-mefedrona-zaderzhali-v-shymkente/
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