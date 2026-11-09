Казахстанка оказалась в полиции из-за надписи сына

В Лисаковске несовершеннолетний испортил информационный стенд. Отвечать за это пришлось его матери, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудники Центра оперативного управления по записям камер видеонаблюдения установили несовершеннолетнего жителя Лисаковска, который нанес надпись на информационный стенд, повредив городское имущество.

Действия подростка квалифицированы как мелкое хулиганство. Поскольку он не достиг 16-летнего возраста, к административной ответственности привлечен его законный представитель - мать.

Назначен штраф в размере 7 МРП (30 275 тенге). Последствия нарушения устранены.

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