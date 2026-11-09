"Через три компании провели 191 млрд тенге": АФМ завершило дело о пособничестве онлайн-казино

Агентство по финмониторингу сообщило о завершении расследования дела, связанного с пособничеством онлайн-казино, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сообщает пресс-служба агентства по финмониторингу, АФМ окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино

"По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN", - говорится в сообщении.

Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение - 286 млн тенге.

"Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту", - сообщили в пресс-службе.

Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

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