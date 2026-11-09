280 тыс. тенге пропали во время ночной драки в Костанае
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В Костанае ночной конфликт обернулся дракой и пропажей 280 тысяч тенге. Полицейские задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции установили и задержали двух мужчин, причастных к ночному конфликту, который перерос в драку и хищение денежных средств в размере 280 тысяч тенге.
Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2453832-280-tys-tenge-propali-vo-vremya-nochnoy-draki-v-kostanae-video/
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