280 тыс. тенге пропали во время ночной драки в Костанае

В Костанае ночной конфликт обернулся дракой и пропажей 280 тысяч тенге. Полицейские задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции установили и задержали двух мужчин, причастных к ночному конфликту, который перерос в драку и хищение денежных средств в размере 280 тысяч тенге.

Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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