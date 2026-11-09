Конфликт с пассажиркой обернулся арестом для таксиста в Алматы (видео)

Водитель такси получил семь суток ареста после конфликта с пассажиркой - в полиции Алматы рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Как отметили стражи порядка, причиной конфликта стал испачканный салон автомобиля. Сообщается, что в результате водитель устроил пассажирке настоящий словесный разнос, не стесняясь в выражениях.

"Во время поездки женщина находилась в машине вместе с ребёнком. Когда малыш случайно испачкал салон, 53-летний водитель отреагировал агрессивно, начал оскорблять пассажирку. Даже после остановки автомобиля мужчина вышел на улицу и продолжил словесную перепалку, сопровождая ее нецензурной бранью. Происходящее женщина записала на мобильный телефон и обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции дали правовую оценку действиям водителя.

Материалы были направлены в суд - по решению суда мужчине назначено наказание в виде семи суток административного ареста.

"Бытовой конфликт или недовольство пассажиром не дают права унижать человеческое достоинство и нарушать общественный порядок. Тем более когда свидетелями подобного поведения становятся дети", - напомнили в ДП.

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