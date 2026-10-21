"Победить киберпреступность в Казахстане невозможно": В МВД сделали громкое заявление
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Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Суйинбай во время брифинга в СЦК заявил, что победить киберпреступность в стране невозможно, передает NUR.KZ.
Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Суйинбай заявил, что в настоящее время ни в Казахстане, ни в других странах победить киберпреступность невозможно.
По его словам, этому способствуют три фактора.
"Во-первых, это транснациональное нахождение преступников за рубежом. Если преступники не связаны границами, у правоохранительных органов границы имеются. Есть международное законодательство, когда направляются запросы, теряется время. А у преступников нет границ. Этот фактор тоже влияет на искоренение преступности", - рассказал Жандос Суйинбай.
Вторым фактором, по словам начальника департаменте по борьбе с киберпреступностью, является скорость развития технологий.
"В настоящее время интернет развивается с такой скоростью, что преступники тоже используют развитие технологий. Искусственный интеллект, дипфейки активно используются преступниками. Пока законодательство меняется, преступники могут применить... (эти технологии - Ред.)", - заявил он.
По словам Жандоса Суйинбая нельзя исключать и человеческий фактор, который также значительно влияет на то, что киберпреступления продолжают совершаться.
"Преступники, в первую очередь, атакуют психологию человека. И человек, если сам передает SMS-код, пароль, конечно, здесь уже остановить тяжело будет", - сказал он.
По словам представителя МВД, эти факторы не дают остановить киберпреступность не только в Казахстане, но и во всем мире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445888-pobedit-kiberprestupnost-v-kazahstane-nevozmozhno-v-mvd-sdelali-gromkoe-zayavlenie/
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