"Победить киберпреступность в Казахстане невозможно": В МВД сделали громкое заявление

Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Суйинбай во время брифинга в СЦК заявил, что победить киберпреступность в стране невозможно, передает NUR.KZ.

Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Суйинбай заявил, что в настоящее время ни в Казахстане, ни в других странах победить киберпреступность невозможно.

По его словам, этому способствуют три фактора.

"Во-первых, это транснациональное нахождение преступников за рубежом. Если преступники не связаны границами, у правоохранительных органов границы имеются. Есть международное законодательство, когда направляются запросы, теряется время. А у преступников нет границ. Этот фактор тоже влияет на искоренение преступности", - рассказал Жандос Суйинбай.

Вторым фактором, по словам начальника департаменте по борьбе с киберпреступностью, является скорость развития технологий.

"В настоящее время интернет развивается с такой скоростью, что преступники тоже используют развитие технологий. Искусственный интеллект, дипфейки активно используются преступниками. Пока законодательство меняется, преступники могут применить... (эти технологии - Ред.)", - заявил он.

По словам Жандоса Суйинбая нельзя исключать и человеческий фактор, который также значительно влияет на то, что киберпреступления продолжают совершаться.

"Преступники, в первую очередь, атакуют психологию человека. И человек, если сам передает SMS-код, пароль, конечно, здесь уже остановить тяжело будет", - сказал он.

По словам представителя МВД, эти факторы не дают остановить киберпреступность не только в Казахстане, но и во всем мире.

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