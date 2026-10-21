Акмолинец хотел убежать от полицейских, но у него ничего не вышло (видео)
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В Акмолинской области водитель "ГАЗа" сначала пытался скрыться от полиции на машине, а потом пешком. Однако мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в ночь на 21 октября в селе Вознесенка Буландынского района.
Экипаж патрульной полиции подал сигнал об остановке водителю "ГАЗа", однако тот не подчинился требованию и продолжил движение. Поняв, что уйти от преследования не удастся, нарушитель попытался убежать от полицейских.
В ходе разбирательства выяснилось, что 29-летний местный житель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, действие его водительского удостоверения приостановлено.
В отношении мужчины составлен административный протокол, материалы направлены в суд. Нарушителю грозит лишение права управления транспортными средствами и административный арест.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445840-akmolinec-hotel-ubezhat-ot-policeyskih-no-u-nego-nichego-ne-vyshlo-video/
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