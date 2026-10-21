Водителя Range Rover принудительно доставили в суд после погони в Таразе (видео)

В Таразе сотрудниками Центра оперативного управления выявлен автомобиль Range Rover с подложными государственными регистрационными номерами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, при попытке остановки 38-летний житель Тараза проигнорировал требования сотрудников патрульной полиции и хотел скрыться, продолжив движение с нарушением ПДД.

В дальнейшем водитель неоднократно не являлся в суд. После принудительного доставления он предстал перед судом, по решению которого был подвергнут административному аресту и лишен права управления транспортными средствами.

В полиции предупредили, что попытки скрыться от сотрудников полиции и уклониться от ответственности не останутся без последствий. Нарушителей установят и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

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