Водителя Range Rover принудительно доставили в суд после погони в Таразе (видео)
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В Таразе сотрудниками Центра оперативного управления выявлен автомобиль Range Rover с подложными государственными регистрационными номерами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, при попытке остановки 38-летний житель Тараза проигнорировал требования сотрудников патрульной полиции и хотел скрыться, продолжив движение с нарушением ПДД.
В дальнейшем водитель неоднократно не являлся в суд. После принудительного доставления он предстал перед судом, по решению которого был подвергнут административному аресту и лишен права управления транспортными средствами.
В полиции предупредили, что попытки скрыться от сотрудников полиции и уклониться от ответственности не останутся без последствий. Нарушителей установят и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445828-voditelya-range-rover-prinuditelno-dostavili-v-sud-posle-pogoni-v-taraze-video/
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