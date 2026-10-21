Женщина три года жила в Казахстане с двойным гражданством

В Восточно-Казахстанской области 48 человек привлекли к административной ответственности за двойное гражданство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с начала 2026 года в регионе более 650 человек утратили казахстанское гражданство. Еще 48 человек привлечены к административной ответственности за нарушение установленных требований.

Один из таких случаев выявили сотрудники миграционной службы в Глубоковском районе. 63-летняя местная жительница приобрела иностранное гражданство в июле 2023 года, однако своевременно не уведомила об этом уполномоченные органы. Ее документы Республики Казахстан изъяли, утрату гражданства оформили в установленном порядке.

В ДП ВКО напомнили, что получение иностранного гражданства влечет предусмотренные законом последствия. Своевременное уведомление уполномоченных органов и сдача казахстанских документов - обязательные требования, которые необходимо соблюдать.

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