Обещала устроить детей в детский сад: женщину лишили свободы за обман семей в Астане

Жители Астаны, которые хотели устроить своих детей в детский сад, стали жертвами мошенничества и лишились около 600 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

На сайте прокуратуры Астаны рассказали о мошеннической схеме жительницы города, которой доверились девять родителей.

"В течение восьми месяцев через приложение 2ГИС находила родителей, желающих устроить детей в детский сад. Она связывалась с ними, предлагая свои услуги и уверяла, что через знакомых поможет получить места в дошкольном учреждении", - описали произошедшее в прокуратуре.

Известно, что женщине перевели денежные средства на общую сумму 590 тыс. тенге.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - добавили в прокуратуре.

В связи с этим казахстанцев призвали проявлять бдительность и по вопросам распределения мест в дошкольные организации обращаться исключительно через официальные порталы и уполномоченные государственные органы.

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