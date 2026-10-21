Обещала устроить детей в детский сад: женщину лишили свободы за обман семей в Астане
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Жители Астаны, которые хотели устроить своих детей в детский сад, стали жертвами мошенничества и лишились около 600 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.
На сайте прокуратуры Астаны рассказали о мошеннической схеме жительницы города, которой доверились девять родителей.
"В течение восьми месяцев через приложение 2ГИС находила родителей, желающих устроить детей в детский сад. Она связывалась с ними, предлагая свои услуги и уверяла, что через знакомых поможет получить места в дошкольном учреждении", - описали произошедшее в прокуратуре.
Известно, что женщине перевели денежные средства на общую сумму 590 тыс. тенге.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - добавили в прокуратуре.
В связи с этим казахстанцев призвали проявлять бдительность и по вопросам распределения мест в дошкольные организации обращаться исключительно через официальные порталы и уполномоченные государственные органы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445771-obeshchala-ustroit-detey-v-detskiy-sad-zhenshchinu-lishili-svobody-za-obman-semey-v-astane/
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