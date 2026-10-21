Оправдательный приговор по делу о мошенничестве отменили в Караганде

В Караганде судебная коллегия отменила оправдательный приговор в отношении бизнесмена по делу о мошенничестве и направила его на новое рассмотрение, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, 21 октября 2026 года судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении оправданного по факту мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размере при строительстве жилого комплекса "Sunrise club house".

Согласно предъявленному обвинению мужчина, являясь руководителем и директором ТОО "Sunrise Home M", которое было создано для строительства ЖК "Sunrise club house", путем обмана и злоупотребления доверием похитил имущество потерпевших - учредителей данного ТОО.

При строительстве жилого комплекса также похитил имущество (денежные средства) потерпевшего, заключившего с ТОО предварительный договор купли-продажи двух квартир в строящемся ЖК.

Далее путем обмана и злоупотребления доверием похитил имущество двух потерпевших, осуществлявших, согласно заключенным договорам, работы по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций, монтажу алюминиевых входных дверей подъездов, а также работы по облицовке фасада ЖК.

Ранее приговором Казыбекбийского районного суда Караганды от 16 июля 2026 года мужчина был признан невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4 п.2, 190 ч.3 п.1, 190 ч.4 п.2, 190 ч.4 п.2 УК, и оправдан за недоказанностью совершения им уголовных правонарушений. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения.

В адрес генерального прокурора и министра внутренних дел вынесены частные постановления ввиду допущенных процессуальных нарушений при досудебном расследовании уголовного дела.

Рассмотрев уголовное дело по апелляционному ходатайству прокурора и апелляционным жалобам потерпевшей стороны, судебная коллегия, не согласившись с выводами суда первой инстанции о недоказанности вины мужчины, приговор суда отменила из-за допущенных существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, в частности, уголовное дело рассмотрено по обвинительному акту, который никем не утвержден.

Апелляционное ходатайство прокурора и апелляционные жалобы потерпевшей стороны удовлетворены частично. Частные постановления суда первой инстанции, основанные на оправдательном приговоре, отменены.

Судебной коллегией постановлено рассмотреть уголовное дело по правилам суда первой инстанции.

Напомним, ранее стало известно, что в Караганде уголовное дело в отношении бизнесмена, обвиненного в мошенничестве при строительстве жилого комплекса, завершилось оправдательным приговором.

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