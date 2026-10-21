Проехал на красный и устроил дрифт: чем закончилась ночная поездка водителя BMW в Астане

В Астане полицейские выявили водителя автомобиля марки BMW, который ночью нарушал правила дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

По информации Департамента полиции Астаны в Instagram, нарушителя патрульные выявили около 2 часов ночи. Им оказался 25-летний водитель BMW.

"Водитель автомобиля, двигаясь со стороны улицы Бейбитшилик в направлении улицы Ауэзова, совершал дрифт, нарушая правила дорожного движения. Кроме того, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым создав угрозу безопасности дорожного движения", - описали ситуацию в полиции.

Известно, что по данному факту в отношении водителя оформлены административные материалы по ч. 1 ст. 595 КоАП РК (невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), а также по ч.1 ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, не совершать опасных маневров на дорогах и подчиняться сигналам светофора.

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