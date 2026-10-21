Вывезли нефтепродукты за рубеж на 45 млрд тенге: КНБ раскрыл крупную схему

Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный экспорт нефтепродуктов за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"По данным следствия, организатор преступной схемы - предприниматель из Мангистауской области - заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ "Standart Petroleum" и "Mangystau Oil Refining" с оформлением фиктивных паспортов качества.

Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным КНБ, в период с 2019 по 2023 годы только через ТОО "Batys Nefte Trade" за границу незаконно экспортировано свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд тенге.

В текущем году в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество.

В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

Ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера осуждены по ч.3 ст.234 и ч.2 ст.262 УК РК к 8 годам лишения свободы.

Организатор преступной схемы находится в международном розыске.

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