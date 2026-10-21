Вывезли нефтепродукты за рубеж на 45 млрд тенге: КНБ раскрыл крупную схему
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный экспорт нефтепродуктов за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
"По данным следствия, организатор преступной схемы - предприниматель из Мангистауской области - заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ "Standart Petroleum" и "Mangystau Oil Refining" с оформлением фиктивных паспортов качества.
Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным КНБ, в период с 2019 по 2023 годы только через ТОО "Batys Nefte Trade" за границу незаконно экспортировано свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд тенге.
В текущем году в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество.
В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.
Ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера осуждены по ч.3 ст.234 и ч.2 ст.262 УК РК к 8 годам лишения свободы.
Организатор преступной схемы находится в международном розыске.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445702-vyvezli-nefteprodukty-za-rubezh-na-45-mlrd-tenge-knb-raskrylo-krupnuyu-shemu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах