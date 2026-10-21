18-летнего казахстанца на BMW раскритиковали в Сети (видео)

В Уральске 18-летнего водителя привлекли к ответственности за опасные маневры на дороге и грубые нарушения правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в ходе мониторинга социальных сетей внимание сотрудников полиции привлекла видеозапись, на которой водитель BMW грубо нарушал ПДД и совершал опасные маневры.

Публикация также вызвала критику со стороны пользователей.

На видео видно, как водитель на высокой скорости обгоняет несколько автомобилей подряд, объезжая одни слева, а другие справа.

В результате проверки водитель был установлен. Им оказался 18-летний житель Западно-Казахстанской области.

В ходе дополнительной проверки с использованием системы видеонаблюдения установлено, что в течение 15 минут водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения на проспекте Абулхаир хана и улице Шолохова в Уральске.

На этих участках с интенсивным транспортным потоком он совершал маневры, создававшие угрозу для других водителей.

С водителем провели профилактическую разъяснительную беседу. За выявленные правонарушения его привлекли к ответственности.

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