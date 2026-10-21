18-летнего казахстанца на BMW раскритиковали в Сети (видео)
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В Уральске 18-летнего водителя привлекли к ответственности за опасные маневры на дороге и грубые нарушения правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в ходе мониторинга социальных сетей внимание сотрудников полиции привлекла видеозапись, на которой водитель BMW грубо нарушал ПДД и совершал опасные маневры.
Публикация также вызвала критику со стороны пользователей.
На видео видно, как водитель на высокой скорости обгоняет несколько автомобилей подряд, объезжая одни слева, а другие справа.
В результате проверки водитель был установлен. Им оказался 18-летний житель Западно-Казахстанской области.
В ходе дополнительной проверки с использованием системы видеонаблюдения установлено, что в течение 15 минут водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения на проспекте Абулхаир хана и улице Шолохова в Уральске.
На этих участках с интенсивным транспортным потоком он совершал маневры, создававшие угрозу для других водителей.
С водителем провели профилактическую разъяснительную беседу. За выявленные правонарушения его привлекли к ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445693-18-letnego-kazahstanca-na-bmw-raskritikovali-v-seti-video/
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