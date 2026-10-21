Любитель быстрой езды и частых фото: павлодарец на Lexus RX установил рекорд

Любитель быстрой езды и частых фото: водитель Lexus RX 330 из Павлодара установил рекорд по штрафам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, с начала года в регионе уже пресечено около 133 тысяч фактов нарушения скоростного режима с помощью системы ZEREK 2, аппаратно-программного комплекса Кибер-шериф и Ekin Patrol G2.

Именно под прицел таких систем 14 раз попал водитель автомобиля Lexus RX 330. За систематическое игнорирование ПДД водитель привлечен к ответственности. Теперь владельцу автомобиля предстоит выплатить внушительную сумму штрафов.

Зачастую главным оправданием у любителей быстрой езды всегда выступает банальная спешка.

"Водители торопятся и пытаются сэкономить каждую минуту, чтобы быстрее добраться до места назначения. Но помните: несколько сэкономленных минут абсолютно не стоят того, чтобы рисковать своей жизнью и жизнями других участников движения", - призвали в ДП Павлодарской области.

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