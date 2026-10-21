Печенье с наркотиками продавали в Астане: задержаны пять подозреваемых (видео)

В Астане силовые структуры провели задержание пятерых мужчин, которых подозревают в причастности к распространению наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на информационном медиапортале МВД, сотрудники полиции совместно со Службой государственной охраны на съемных квартирах задержали пять мужчин старше 30 лет. Их подозревают в распространении наркотиков посредством интернет-магазина.

Отмечается, что преступная схема действовала по иерархии "организатор - фасовщик - складмен - закладчик". Предполагается, что фигуранты круглосуточно снабжали потребителей наркотиками каннабисной группы: марихуаной, гашишем, смолой каннабиса и другими видами.

"Особый интерес полиции привлекло то, что в предлагаемом ассортименте были печенья с начинкой из смолы каннабиса. Изъято 238 штук необычных кондитерских изделий весом по 100 г каждое.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято около 12 кг различных наркотиков, в том числе свыше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, изъяты крупные суммы наличных денег, банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумирования и фасовки, цветная изолента, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о возможном сбыте наркотиков.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемые взяты под стражу.

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