Справлял нужду на улице: парня задержали после скандала в клубе в Астане
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В Сети распространилась информация о неподобающем поведении парня в одном из столичных клубов. Нарушителя нашли и наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.
В соцсети Threads появилась информация, что в одном из клубов молодой человек якобы представлялся сотрудником полиции и угрожал охранникам.
"А когда его вывели наружу, он стоял и испражнялся на улице под забором", - говорится в посте.
На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Астаны. О принятых мерах сообщили в комментариях.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где запечатлено, как мужчина справляет нужду в общественном месте. В ходе проверки сотрудниками полиции установлен и задержан 20-летний молодой человек", - рассказали в полиции.
Отмечается, что по данному факту мужичина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и водворен в комнату временного задержания. Материалы дела направлены в суд.
При этом в ДП Астаны не уточнили, является ли нарушитель сотрудником правоохранительных органов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445600-spravlyal-nuzhdu-na-ulice-parnya-zaderzhali-posle-skandala-v-klube-v-astane/
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