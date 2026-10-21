Справлял нужду на улице: парня задержали после скандала в клубе в Астане

В Сети распространилась информация о неподобающем поведении парня в одном из столичных клубов. Нарушителя нашли и наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.

В соцсети Threads появилась информация, что в одном из клубов молодой человек якобы представлялся сотрудником полиции и угрожал охранникам.

"А когда его вывели наружу, он стоял и испражнялся на улице под забором", - говорится в посте.

На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Астаны. О принятых мерах сообщили в комментариях.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где запечатлено, как мужчина справляет нужду в общественном месте. В ходе проверки сотрудниками полиции установлен и задержан 20-летний молодой человек", - рассказали в полиции.

Отмечается, что по данному факту мужичина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и водворен в комнату временного задержания. Материалы дела направлены в суд.

При этом в ДП Астаны не уточнили, является ли нарушитель сотрудником правоохранительных органов.

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