Спецназ помог задержать двух судимых братьев в Алматы: в доме нашли 113 кг наркотиков (видео)

В Алматы арестовали двух братьев из Жамбылской области. Во время операции полиция обнаружила более 113 кг наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

По информации ДП Алматы, в мегаполисе задержали двух братьев в доме, на территории которого найдены более 113 кг наркотиков. Отмечается, что благодаря этому был пресечен канал поставки наркотиков каннабисной группы из Жамбылской области.

"В Алатауском районе при силовой поддержке спецподразделения полицейские задержали двух уроженцев Жамбылской области - братьев, ранее судимых за наркопреступления. При обследовании территории дома обнаружили тайники с растительными веществами.

Изъяты две коробки и три пакета с наркотиками, а также 26 кустов растений каннабисной группы. Экспертиза подтвердила: изъято более 100 килограммов высушенной марихуаны и свыше 13 килограммов гашиша", - рассказали в ДП.

Общий вес наркотических средств превысил 113 килограммов. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Следствие устанавливает все обстоятельства дела и возможных участников канала поставки.

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