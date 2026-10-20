Кричал и не подчинился полиции: мужчина устроил дебош прямо на дороге в Шымкенте (видео)

В Шымкенте приняли меры в отношении мужчины, который в алкогольном опьянении вел себя агрессивно, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

На сайте Департамента полиции Шымкента рассказали о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош прямо на дороге на проспекте Республики. Уточняется, что около 2 часов ночи он выбежал на проезжую часть, громко кричал и вел себя агрессивно.

"Прибывшие на место патрульные полицейские попытались успокоить мужчину, однако он не подчинился их требованиям. Впоследствии его задержали и доставили в центр временной адаптации и детоксикации. По данному факту в отношении мужчины приняты меры административного характера", - подчеркнули в ДП Шымкента.

Полиция напоминает, что появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка влекут предусмотренную законом административную ответственность.

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