Гражданина Таджикистана взяли под стражу после досмотра прямо на улице в Алматы (видео)

В Алматы задержали гражданина Таджикистана, при досмотре которого было найдено 107 свертков с наркотическими веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным Департамента полиции Алматы, в Ауэзовском районе полицейские задержали 23-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в распространении наркотиков.

"При личном досмотре у него обнаружили 107 свертков. По предварительным данным, мужчина мог заниматься распространением запрещенных веществ через тайники. Более того, он сам признался, что до задержания успел сделать еще три закладки", - рассказали в ДП.

На место прибыла следственно-оперативная группа, все обнаруженные свертки изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось и другое: мужчина незаконно находился на территории Казахстана, нарушив миграционное законодательство.

Сейчас подозреваемый взят под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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