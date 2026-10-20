Гражданина Таджикистана взяли под стражу после досмотра прямо на улице в Алматы (видео)
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В Алматы задержали гражданина Таджикистана, при досмотре которого было найдено 107 свертков с наркотическими веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
По данным Департамента полиции Алматы, в Ауэзовском районе полицейские задержали 23-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в распространении наркотиков.
"При личном досмотре у него обнаружили 107 свертков. По предварительным данным, мужчина мог заниматься распространением запрещенных веществ через тайники. Более того, он сам признался, что до задержания успел сделать еще три закладки", - рассказали в ДП.
На место прибыла следственно-оперативная группа, все обнаруженные свертки изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось и другое: мужчина незаконно находился на территории Казахстана, нарушив миграционное законодательство.
Сейчас подозреваемый взят под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445384-grazhdanina-tadzhikistana-vzyali-pod-strazhu-posle-dosmotra-pryamo-na-ulice-v-almaty-video/
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