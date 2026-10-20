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      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Ориентировку на авто передали всем патрульным экипажам в Акмолинской области

      Опубликовано:

      Автомобиль
      Автомобиль. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

      Угнанный в Северо-Казахстанской области автомобиль обнаружили полицейские в Акмолинской области после получения ориентировки от коллег, передает NUR.KZ.

      Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, утром 20 октября полицейские получили ориентировку на угнанный автомобиль "ВАЗ-2112".

      По информации североказахстанских коллег, ночью неизвестный похитил машину у жителя села Новомихайловка Мамлютского района. Предполагалось, что злоумышленник может передвигаться по дорогам Акмолинской области.

      Ориентировку незамедлительно передали всем патрульным экипажам региона. Одновременно сотрудники группы розыска управления административной полиции начали мониторинг камер видеонаблюдения вдоль возможного маршрута движения автомобиля.

      В результате оперативных мероприятий установлено, что разыскиваемая машина может находиться на территории Зерендинского района. Вскоре инспекторы 5-го взвода батальона патрульной полиции Алтынбек Накенов и Мирас Хамитов остановили автомобиль на автодороге Астана - Петропавловск.

      Информацию о задержании передали следственно-оперативной группе отдела полиции Зерендинского района и коллегам из Северо-Казахстанской области.

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      Ориентировку на авто передали всем патрульным экипажам в Акмолинской области

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