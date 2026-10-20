Казахстанка попала под суд после прямого эфира из дома

Жительница Алматинской области привлечена к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Қонаева рассмотрено дело по ч.3 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Судом установлено, что 11 октября 2026 года около 12:00 женщина, находясь по месту жительства в Илийском районе, во время прямого эфира в TikTok выражалась нецензурной бранью, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан.

В ходе судебного заседания она признала свою вину в совершении административного правонарушения.

В судебном заседании исследованы материалы дела, в том числе видеозапись прямого эфира в TikTok, на которой зафиксировано использование нецензурной брани.

Судом жительница региона признана виновной, ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 86 500 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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