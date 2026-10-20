Боди-салоны с приезжими девушками привлекли внимание полиции в Алматы (видео)

В Алматы полицейские выявили сразу два адреса, где могли оказывать интимные услуги под видом боди-массажа, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Как сообщили в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, предполагается, что под видом двух боди-салонов в Алмалинском районе действовали притоны. Адреса, где могли оказывать интимные услуги, - это дом на улице Чайковского и многоквартирный дом на улице Торекулова.

Отмечается, что на каждом адресе выявили по две девушки, все они приезжие. Среди них одна гражданка Каракалпакстана.

"Всех четверых доставили в Управление полиции Алмалинского района. Сейчас устанавливаются их личности, проверяется возможная причастность к другим правонарушениям", - рассказали в полиции.

В ДП Алматы заверили, что без внимания не останутся и владельцы жилья, предоставлявшие помещения для подобной деятельности. Их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки примут предусмотренные законом меры.

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