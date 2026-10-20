Два ареста по 10 суток отменили казахстанке из-за детей

В Северо-Казахстанской области отменили два ареста по 10 суток в отношении матери двоих несовершеннолетних детей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в отношении женщины были вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности по факту нарушения защитного предписания (ч.1 ст.461 КоАП РК) с назначением ареста на 10 суток, а также за неисполнение особых требований (ч.2 ст.669 КоАП) с назначением ареста на 10 суток.

Установлено, что жительнице СКО защитным предписанием запрещено вступать в конфликты, выражаться нецензурной бранью в отношении своей матери, кроме того, ей предписаны особые требования к поведению - запрещено употреблять спиртные напитки.

Однако указанные ограничения ею не соблюдены.

При этом при изучении судебных актов органами прокуратуры установлено, что женщина является матерью двоих несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, а это - основание к отмене назначенных в отношении нее арестов.

Действующим законодательством предусмотрена категория лиц, к которым не применяется административный арест.

Так, согласно ч.2 ст.50 КоАП РК указанная мера не может применяться, в том числе, к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

По результатам рассмотренных апелляционных ходатайств прокурора арест заменен на административный штраф.

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